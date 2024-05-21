60 летних кафе будут работать в Челябинске в этом сезоне

Кафе и рестораны в Челябинске начинают летний сезон. В этом году в южноуральской столице будут открыты для посетителей 60 террас, где можно перекусить на свежем воздухе. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Внушительная часть летников — на пешеходной Кировке. Здесь работают 12 таких заведений. На проспекте Ленина столики на улицу вынесли шесть ресторанов. Полный список летних террас города можно посмотреть здесь.