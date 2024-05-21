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60 летних кафе будут работать в Челябинске в этом сезоне

Больше всего летников — на пешеходной Кировке.

Источник: РИА "Новости"

Кафе и рестораны в Челябинске начинают летний сезон. В этом году в южноуральской столице будут открыты для посетителей 60 террас, где можно перекусить на свежем воздухе. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Внушительная часть летников — на пешеходной Кировке. Здесь работают 12 таких заведений. На проспекте Ленина столики на улицу вынесли шесть ресторанов. Полный список летних террас города можно посмотреть здесь.

Добавим, что в Челябинске появился специальный дизайн-код для нестационарных торговых точек. Внешний вид таких заведений владельцы должны согласовывать с управлением архитектуры.

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