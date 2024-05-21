В Свердловской области похолодает до −10 градусов

— Днем 22 мая вторжение холода продолжится, через область пройдет арктический фронт, за которым распространяется очень холодный воздух (Т850 до −7..-10). Осадки на этом фронте также небольшие, преимущественно в виде дождя, в северной половине области в утренние часы вероятен и мокрый снег, — отметил Алексей Пулин.