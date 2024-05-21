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В Свердловской области похолодает до −10 градусов

Холода вернутся на Средний Урал после потепления.

Сейчас в Ричмонде: +15° 2 м/с 94% 756 мм рт. ст. +17°
Источник: Комсомольская правда

В Свердловскую область вернутся морозы после кратковременного потепления. В регионе ожидается похолодание до −10 градусов. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Также на Средний Урал придут осадки. Они будут небольшими. В Серове и Нижнем Тагиле вероятны слабые грозы. В ночь на 22 мая в области будут зафиксированы минусовые температуры.

— Днем 22 мая вторжение холода продолжится, через область пройдет арктический фронт, за которым распространяется очень холодный воздух (Т850 до −7..-10). Осадки на этом фронте также небольшие, преимущественно в виде дождя, в северной половине области в утренние часы вероятен и мокрый снег, — отметил Алексей Пулин.

22 мая в Екатеринбурге воздух прогреется лишь до +13 градусов. Затем два дня с 23 по 24 число столбики термометров в уральской столице опустятся до отметки +8 градусов. 25 мая ожидается потепление до +17 градусов.