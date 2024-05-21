В Хабаровский край вновь пришли дожди и вернулся холод

Дожди пройдут на большей части территории края. В Троицком синоптики прогнозируют сильные осадки, ночью там +9…+11, днем +15…+17 градусов. В Чегдомыне на рассвете +6…+8, днем +15…+17 градусов. В селе имени Полины Осипенко в предрассветные часы +7…+9 в послеобеденное время +11…+13 градусов. В Советской Гавани ночью +5…+7, днем +13…+15 градусов. В Комсомольске-на-Амуре в темное время суток +9…+11, днем +14…+16 градусов. На самом севере по-прежнему холодно. В Чумикане ночью от 0 до +2 градусов, днем воздух прогреется всего на несколько градусов до +2…+4, в Аяне на рассвете такие же температурные значения, днем +3…+5 градусов. В Охотске ночью те же 0…+2, днем +6…+8 градусов. В Николаевске-на-Амуре ночной фон температур +1…+3, дневной — +8…+10 градусов. В народном календаре 22 мая называют Николин день, в честь самого почитаемого на Руси святого — Николая Угодника. А еще этот день величают Никола Вешний или тёплый, травный.