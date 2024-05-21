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В Хабаровский край вновь пришли дожди и вернулся холод

Люди в этот день умывались утренней росой, чтобы быть здоровыми и бодрыми.

Сейчас в Ричмонде: +15° 2 м/с 94% 756 мм рт. ст. +17°
Источник: Хабаровский край сегодня

Едва мы немного согрелись, как опять в Хабаровском крае дожди, местами сильные, а с ним и понижение температур.

Так в Хабаровске 22 мая дождь, ночью +12…+14 градусов, днем +18…+20 градусов. На юге ночью +10…+12, днем в Вяземском +17…+19 градусов, В Бикине + 18…+20, сильный ветер порывами до 15−20 метров в секунду, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС.

Дожди пройдут на большей части территории края. В Троицком синоптики прогнозируют сильные осадки, ночью там +9…+11, днем +15…+17 градусов. В Чегдомыне на рассвете +6…+8, днем +15…+17 градусов. В селе имени Полины Осипенко в предрассветные часы +7…+9 в послеобеденное время +11…+13 градусов. В Советской Гавани ночью +5…+7, днем +13…+15 градусов. В Комсомольске-на-Амуре в темное время суток +9…+11, днем +14…+16 градусов. На самом севере по-прежнему холодно. В Чумикане ночью от 0 до +2 градусов, днем воздух прогреется всего на несколько градусов до +2…+4, в Аяне на рассвете такие же температурные значения, днем +3…+5 градусов. В Охотске ночью те же 0…+2, днем +6…+8 градусов. В Николаевске-на-Амуре ночной фон температур +1…+3, дневной — +8…+10 градусов. В народном календаре 22 мая называют Николин день, в честь самого почитаемого на Руси святого — Николая Угодника. А еще этот день величают Никола Вешний или тёплый, травный.

Святого Николая Чудотворца считают заступником путешественников, моряков, ему молятся о благополучии, в добром пути. Также его просят о помощи для бедных и сирот..

Люди в старину умывались утренней росой в Николин день, считалось, тогда целый год будешь бодрым и весёлым.