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Школьники начали сдавать ГИА в Иркутской области

Экзамены для учащихся продлятся до 2 июля.

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области начался основной период прохождения государственной итоговой аттестации. Сдавать ГИА школьники будут с 21 мая до 2 июля, в этом году в регионе на экзамены после 9-го класса пойдут 32,7 тысячи учащихся. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

— В первый день аттестации школьникам предстоит показать свои знания по иностранным языкам. В 63 пунктах проведения экзаменов тестирование пройдут 1727 человек. Из них английский будут сдавать 1724 учащихся, немецкий — два, а французский — один, — рассказывают в правительстве.

Основной государственный экзамен по иностранным языкам содержит две части — письменную и устную. На выполнение письменного задания дается два часа, время выполнения устной части составит 15 минут.

Напомним, что для получения аттестата об общем образовании, школьники должны сдать четыре предмета. Обязательными будут математика и русский язык, а два остальных можно выбрать по своему желанию.

Некоторые ученики Приангарья уже сдали экзамены досрочно. С 23 апреля по 18 мая это сделали семь человек и все они справились с задачами.

образование