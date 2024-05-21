Школьники начали сдавать ГИА в Иркутской области

— В первый день аттестации школьникам предстоит показать свои знания по иностранным языкам. В 63 пунктах проведения экзаменов тестирование пройдут 1727 человек. Из них английский будут сдавать 1724 учащихся, немецкий — два, а французский — один, — рассказывают в правительстве.