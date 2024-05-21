Кто помог врио губернатора Калининградской области сделать карьеру: преподаватель АлтГТУ рассказала о студенте Беспрозванных

Алексей Беспрозванных был всегда «заточен» на профессиональный рост и нацелен сделать карьеру. Бывший преподаватель Алтайского государственного технического университета (АлтГУ) Татьяна Аскалонова рассказала «Алтапресс» о студенческих годах врио губернатора Калининградской области.
«Я помню его очень хорошо. Перед моими глазами прошло много студентов и магистрантов, некоторые лишь по касательной, но Лёша уже тогда выделялся своей энергичностью и целеустремлённостью», — поделился кандидат технических наук.
Алексей Беспрозванных диплом бакалавра защитил в 2000 году по теме: «Технологический процесс сборки электропривода пилы и групповой технологический процесс изготовления корпуса электропривода и двух подшипниковых щитов». Ещё через два года нынешний глава Калининградской области занимался «Совершенствованием технологической подготовки производства обработки корпусных деталей буровых станков», получая параллельно образование в сфере экономики и управления на предприятии машиностроения.
«Я очень обрадовалась, когда узнала, что Лёшу назначили на такую высокую должность. Сразу стала вспоминать нашу совместную работу», — вспоминает Татьяна Аскалонова.
Можно сказать, что их совместная работа стала отправной точкой карьеры Беспрозвонных. По словам преподавателя, в университет обратились из администрации Барнаула с просьбой порекомендовать какого-нибудь активного выпускника. Аскалонова посоветовала своего дипломника, который тогда не упустил шанс и хорошо себя проявил.