Кто помог врио губернатора Калининградской области сделать карьеру: преподаватель АлтГТУ рассказала о студенте Беспрозванных

Можно сказать, что их совместная работа стала отправной точкой карьеры Беспрозвонных. По словам преподавателя, в университет обратились из администрации Барнаула с просьбой порекомендовать какого-нибудь активного выпускника. Аскалонова посоветовала своего дипломника, который тогда не упустил шанс и хорошо себя проявил.