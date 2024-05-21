Мэр Братска встретился с участником СВО

— Обязательно отмечаюсь у Сергея Васильевича и мы разговариваем на разные темы. Сергей Васильевич знает, что я был первым мэром Авдеевки. Да, там работало наше подразделение. Коксохим в тот момент ещё не взяли. Одним из старших офицеров там был я. Поэтому я был первым мэром города Авдеевка целую неделю! И теперь я понимаю, как быть мэром, что это просто тяжело, — рассказал участник СВО, заместитель командира батальона «Граф».