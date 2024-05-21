Мэр Братска встретился с участником СВО

Встреча Сергея Серебренниковаи заместителя командира батальона с позывным «Граф», который находится в очередном отпуске, прошла в благотворительном фонде «Братск — всё для Победы».
— Такие встречи очень полезные, получаешь информацию. Вот сегодня был заместитель командира батальона — позывной «Граф». Он сказал, что сейчас продукты и одежда не требуются, нужны высокоточные приборы и оборудование. Мы работаем по этим заявкам и сегодня через городской благотворительный фонд «Братск — всё для Победы» такую помощь оказываем. Сегодня передали часть оборудования. Габаритное оборудование повезём сами, когда поедем туда к нашим бойцам, передадим, — отметил Сергей Серебренников.
Несколько десятков наших земляков, а также несколько бойцов из Иркутской области и Новосибрска, несут службу в подразделении «Графа».
— Обязательно отмечаюсь у Сергея Васильевича и мы разговариваем на разные темы. Сергей Васильевич знает, что я был первым мэром Авдеевки. Да, там работало наше подразделение. Коксохим в тот момент ещё не взяли. Одним из старших офицеров там был я. Поэтому я был первым мэром города Авдеевка целую неделю! И теперь я понимаю, как быть мэром, что это просто тяжело, — рассказал участник СВО, заместитель командира батальона «Граф».
Во время диалога «Граф» рассказал последние вести с поля боя, поблагодарил за оказываемую помощь и рассказал о том, в чём сейчас нуждаются бойцы. По итогам встречи «Граф» увезёт на передовую часть оборудования, в котором так нуждаются наши ребята. «Граф» отметил, что на фронте очень востребованы маскировочные сети, а также окопные свечи.
— 50% нашей победы зависит только от вас! Потому что многое, что вы для нас делаете, это нам очень помогает. Мы всем там одна семья. Спасибо большое: город Братск нас обеспечил масксетями, мы закрыли наши позиции. Бикею я благодарен, что делают свечи. Они очень нам помогают пережить осень, зиму и весну, — отметил «Граф».