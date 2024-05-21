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Задымление в Севастополе — что происходит

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая — РИА Новости Крым. В Севастополе пройдут тренировки МЧС, спасатели задействуют дымовые шашки, предупредили в управлении ведомства.

По данным спасателей, в первой половине дня может наблюдаться контролируемое задымление в районе улицы Генерала Жидилова.

«На территории Специализированного отряда Главного управления МЧС России ориентировочно с 10:00 до 12:00 пожарные будут проводить тренировку на полосе психологической подготовки. Планируется задействовать дымовые шашки», — говорится в сообщении.

В ведомстве просят граждан и гостей города сохранять спокойствие.

Во вторник, как сообщалось, звуки стрельбы будут слышны в Армянске, там пройдут учения военных.

МЧС