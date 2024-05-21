Арктический фронт значительно понизит температуру воздуха в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
В ближайшие сутки погоду будет определять область низкого давления.
«С севера начнется постепенный заток холода, а на юге еще сохранится теплая погода», — прокомментировали в Челябинском ЦГМС.
В ближайшие сутки облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер северной четверти 6−11 м/с, днем в среду кое-где порывы до 17 м/с.
«Температура воздуха 22 мая ночью плюс 6−11, в горах и низинах — до плюс 1 градуса, днем — плюс 14−19, на юге — до 24 тепла», — говорится в сообщении.
Непосредственно в Челябинске также прогнозируется кратковременный дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 8−10, завтра днем плюс 15−17.
В последующие дни Урал окажется на холодной восточной периферии антициклона, центр которого обоснуется на Европейской территории России. Существенных осадков не ожидается, а вот ночные заморозки вернутся.
«Уральский федеральный округ. Заморозки 23 мая в Курганской, Челябинской (температура ночью и утром до минус 3),