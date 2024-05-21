Ричмонд
+15°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Арктический фронт значительно понизит температуру воздуха в Челябинской области

«С севера начнется постепенный заток холода, а на юге еще сохранится теплая погода», — прокомментировали в Челябинском ЦГМС.

Сейчас в Ричмонде: +15° 0 м/с 94% 758 мм рт. ст. +17°

Арктический фронт значительно понизит температуру воздуха в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В ближайшие сутки погоду будет определять область низкого давления.

«С севера начнется постепенный заток холода, а на юге еще сохранится теплая погода», — прокомментировали в Челябинском ЦГМС.

В ближайшие сутки облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер северной четверти 6−11 м/с, днем в среду кое-где порывы до 17 м/с.

«Температура воздуха 22 мая ночью плюс 6−11, в горах и низинах — до плюс 1 градуса, днем — плюс 14−19, на юге — до 24 тепла», — говорится в сообщении.

Непосредственно в Челябинске также прогнозируется кратковременный дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 8−10, завтра днем плюс 15−17.

В последующие дни Урал окажется на холодной восточной периферии антициклона, центр которого обоснуется на Европейской территории России. Существенных осадков не ожидается, а вот ночные заморозки вернутся.

«Уральский федеральный округ. Заморозки 23 мая в Курганской, Челябинской (температура ночью и утром до минус 3), 22—23 мая Свердловской (до минус 5) областях», — предупреждает Гидрометцентр РФ.