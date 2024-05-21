Губернатор Омской области Хоценко провёл личный приём граждан

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, все обращения взяты на контроль.
Большинство вопросов, с которыми обращались к главе региона, касались жилищно-коммунальной сферы, медицинского обслуживания, организации вывоза мусора. А также оказания помощи в трудной жизненной ситуации.
Как правило, люди приходят на приём к губернатору, когда им не удаётся решить проблему на уровне местных органов власти. Такие встречи носят регулярный характер. В результате отраслевым курирующим ведомствам ставятся чёткие сроки по ответам и решениям.
Кроме того Виталий Хоценко встречается с жителями региона и во время рабочих поездок по округам Омска и районам области.
Напомним, что также в понедельник, 20 мая, губернатор Хоценко ответил журналистам на вопросы о паводковой ситуации в регионе. Он подчеркнул, что делается всё возможное, чтобы максимально помочь людям и защитить их.