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Губернатор Омской области Хоценко провёл личный приём граждан

Накануне губернатор Омской области Виталий Хоценко провел личный прием граждан, который длился почти шесть часов.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, все обращения взяты на контроль.

Большинство вопросов, с которыми обращались к главе региона, касались жилищно-коммунальной сферы, медицинского обслуживания, организации вывоза мусора. А также оказания помощи в трудной жизненной ситуации.

Как правило, люди приходят на приём к губернатору, когда им не удаётся решить проблему на уровне местных органов власти. Такие встречи носят регулярный характер. В результате отраслевым курирующим ведомствам ставятся чёткие сроки по ответам и решениям.

Кроме того Виталий Хоценко встречается с жителями региона и во время рабочих поездок по округам Омска и районам области.

Напомним, что также в понедельник, 20 мая, губернатор Хоценко ответил журналистам на вопросы о паводковой ситуации в регионе. Он подчеркнул, что делается всё возможное, чтобы максимально помочь людям и защитить их.