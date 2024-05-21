Парковку на улице Загоровского запретят 22 мая в Воронеже

В эту среду, 22 мая, воронежские автомобилисты не смогут припарковаться на улице Загоровского. Работники комбината благоустройства будут убирать магистраль. В мэрии сообщили, что парковка будет запрещена на участке от дома № 1 жилого массива Олимпийский до перекрестка с улицей Шишкова. Запрет начнет действовать в 8 часов утра, а снимут его в 16 часов.