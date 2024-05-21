Напомним, что в данный момент в Воронеже закрыт проект Разумова. Улица перекрыта вплоть до 10 июня, все это время там будут заменять асфальтовое покрытие. Ранее мэр Вадим Кстенин анонсировал масштабный ремонт воронежских улиц. Так, помимо проезда Разумова, в данный момент работы ведутся на улице Краснознаменный. Асфальт там не меняли с 2017 года.
Парковку на улице Загоровского запретят 22 мая в Воронеже
В эту среду, 22 мая, воронежские автомобилисты не смогут припарковаться на улице Загоровского. Работники комбината благоустройства будут убирать магистраль. В мэрии сообщили, что парковка будет запрещена на участке от дома № 1 жилого массива Олимпийский до перекрестка с улицей Шишкова. Запрет начнет действовать в 8 часов утра, а снимут его в 16 часов.