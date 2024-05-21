Уральские врачи рассказали о том, в каком положении лучше спать

«Бронхолегочный аппарат до определенного уровня бронхов находится в хрящевом каркасе, поэтому положение тела во время сна не влияет на проходимость дыхательных путей, — сообщил главный пульмонолог Челябинской области Владимир Антонов. — Человек должен спать так, как он привык и как ему удобно. Если есть какая-то патология, то он уже вынужден занимать какое-либо положение. Так, при поражениях легких легче спать именно на том боку, который поражен. То есть, при правосторонней пневмонии, например, пациенту легче уснуть на правом боку: происходит определенная компрессия поражённой части, и это способствует раскрытию других, непораженных частей легких, которые обеспечивают лучшую легочную вентиляцию. Пациентам с хронической обструктивной болезнью легких, пациентам с бронхиальной астмой и курильщикам легче всего обеспечить себе легочную вентиляцию в положении сидя и слегка наклонившись вперёд. Такая поза способствует максимальному раскрытию дыхательных путей. Спать сидя, конечно, очень сложно, поэтому им больше всего подходит положение для сна на боку и с высокой подушкой, чтобы верхняя часть туловища была в приподнятом положении».