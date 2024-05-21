Уральские врачи рассказали о том, в каком положении лучше спать

В какой позе лучше всего спать, чтобы высыпаться и чтобы потом ничего не болело? Почему хуже всего сон на животе? Какой высоты должна быть подушка? На вопросы chel.aif.ru ответили врачи самых разных направлений.
Подушки с золотым песком
В последние годы много говорят о том, что залог здорового сна — ортопедические матрасы и «умные» подушки. Стоимость ортопедического матраса на двухспальную кровать начинается с 20 тыс. рублей и заканчивается далеко за 100 тыс.
«Разрекламированные ортопедические матрасы — это бизнес, — заявил челябинский вертебролог, невролог, врач высшей категории Андрей Козлов. — Если болит спина, то она будет болеть на любом матрасе. С тем же успехом можно спать на обычной раскладушке. Купите матрас средней жесткости и просто чаще его меняйте, чтобы нём не размножались пылевые клещи. Сегодня также рекламируют подушки с натуральным наполнителем, например, с гречкой, которые якобы помогают принять правильную позу во сне и избавляют от болей в спине. Скажу так: подушка должна быть толщиной от конца плеча до уха. Тогда спящий будет ровно лежать на боку. А чем она при этом наполнена — гречкой или золотым песком — не важно. Она просто должна быть в меру жёсткой».
«Я всегда спал на высоких подушках, но в какой-то момент шейный отдел позвоночника начал намекать, что ему плохо. Тогда я отказался от подушек и вот уже тридцать лет сплю исключительно, подкладывая под голову только руку, в положении на животе или на боку. И проблем с шеей и спиной нет, — поделился личным опытом уролог, андролог, сексолог, к.м.н., автор двух монографий Алексей Сагалов. — Иногда пациенты любопытствуют, не вредно ли спать на животе, не страдает ли от этого интимный орган. Отвечаю: нет, не страдает, не мнётся и не ломается. На вопрос об идеальной позе в кровати отвечу шуткой: лучше всего спать на бабе или под бабой».
Чтобы лицо было не «в складочку»
Больше всего вопросов по поводу того, что во сне «мнётся» и чем это чревато, всё-таки у женщин.
«И правильно, что прекрасную половину человечества волнует этот вопрос, потому что сон на животе плохо отражается на состоянии груди — говорит к.м.н., доцент, врач онколог-маммолог высшей категории Александр Косолапов. — Такая поза сдавливает грудь, при этом кожа морщится, и избавиться от таких морщинок впоследствии практически невозможно. Сон на животе способствует растягиванию молочных желез, препятствует нормальному лимфатическому оттоку от структур молочных желез, а это способствует задержке нахождения гормонов, влияющих на здоровье груди».
«Женщин, предпочитающих спать лицом в подушку, видно сразу, — поддержала коллегу челябинский врач-дерматовенеролог, косметолог, сертифицированный тренер Martinex по инъекционным методам Евгения Зайкова. — Наутро в результате компрессии имеем отёчность и кожные заломы, которые с возрастом все дольше выравниваются. Иногда такие заломы могут расправиться только ко второй половине дня! Поэтому примерно после 30 лет привычка спать на животе не допустима. По моему мнению, самое правильное и физиологичное положение для сна — на спине».
Противники сна на животе и гастроэнтерологи. В случае с болями в области ЖКТ рекомендуется спать на спине или на левом боку, чтобы снизить напряжение в нижней части туловища и облегчить симптомы. Сон на левом боку улучшает работу пищеварительной системы, снижает спазмы желудка и предотвращает изжогу. А вот сон на правом повышает давление на некоторые органы — например, печень.
Спать и не заморачиваться?
Большинство экспертов склоняются к тому, что положение человека во сне абсолютно неважно, поскольку в одной и той же позе всю ночь никто не лежит, все ворочаются.
«Важно не то, на каком боку спать, а продолжительность сна 6−8 часов без пробуждений! — констатировал факт заведующий кардиологическим отделением ГБУЗ “Челябинская областная клиническая больница”, врач-кардиолог высшей категории, главный специалист-кардиолог министерства здравоохранения Челябинской области Сергей Черепенин. — Дефицит сна в жизни человека неизбежно оборачивается повышением давления, а это ключевой фактор риска для сердечных заболеваний. Если человеку хочется всегда чувствовать себя “бодрячком”, у него должны быть регулярные и качественные периоды сна. Продолжительный сон плюс ежедневная физическая активность (хотя бы ходьба 30−60 минут) — самая лучшая профилактика сердечно-сосудистых заболеваний».
«Бронхолегочный аппарат до определенного уровня бронхов находится в хрящевом каркасе, поэтому положение тела во время сна не влияет на проходимость дыхательных путей, — сообщил главный пульмонолог Челябинской области Владимир Антонов. — Человек должен спать так, как он привык и как ему удобно. Если есть какая-то патология, то он уже вынужден занимать какое-либо положение. Так, при поражениях легких легче спать именно на том боку, который поражен. То есть, при правосторонней пневмонии, например, пациенту легче уснуть на правом боку: происходит определенная компрессия поражённой части, и это способствует раскрытию других, непораженных частей легких, которые обеспечивают лучшую легочную вентиляцию. Пациентам с хронической обструктивной болезнью легких, пациентам с бронхиальной астмой и курильщикам легче всего обеспечить себе легочную вентиляцию в положении сидя и слегка наклонившись вперёд. Такая поза способствует максимальному раскрытию дыхательных путей. Спать сидя, конечно, очень сложно, поэтому им больше всего подходит положение для сна на боку и с высокой подушкой, чтобы верхняя часть туловища была в приподнятом положении».
«В течение сна человек меняет положение тела, это происходит как минимум между циклами сна, а один цикл в среднем составляет примерно 1,5 часа. Человек без хронических заболеваний должен спать в том положении, которое для него комфортно, — считает врач-сомнолог Наталья Белинская. — Приучить себя спать в каком-то конкретном положении тела достаточно сложно. Зачастую именно тогда, когда человек пытается это сделать, у него происходит нарушение сна, и начинаются настоящие проблемы. Представьте себе: человек пытается засыпать в непривычном для себя положении, во сне понимает, что перевернулся, торопится вернуться на исходную позицию, переживает и окончательно просыпается. Всё, что касается самоконтроля во время сна, — это активация работы мозга, а, значит, сон становится менее качественным. Весь смысл сна в отключении от внешнего мира и отдыхе от всего и вся. Так что отключайтесь и спите спокойно!».
Однако специалист уточнила, что положение на спине самое нехорошее для параметров дыхания. Любой человек, лёжа на спине, дышит хуже, просвет дыхательных путей у него при этом сужается, уровень кислорода в крови снижается, челюсть и язык могут западать назад. Не очень полезно для позвоночника и положение на животе, когда голова сильно повернута в бок: так страдает шейный отдел из-за того, что находится в сильном напряжении.
«Тем, кому по разным причинам не рекомендовано спать на спине, сон спасут клиновидные подушки, — рассказала Наталья Белинская. — Не все пациенты про них знают, но мы уже убедились, что это штука действительно работающая. Клиновидная подушка сильно поднимает головной отдел позвоночника. Очень выручает при рефлюксе, храпе, апноэ, поскольку позволяет спать на спине и на боку, не усиливая при этом проблем со здоровьем».