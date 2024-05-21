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Четверым кемеровчанам, устроившим перестрелку, изберут меру пресечения

Следователь просит заключить хулиганов под стражу.

В кемеровский суд поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырёх мужчин, обвиняемых в хулиганстве. Об этом сообщили в пресс-службе судов Кузбасса. По версии следствия, утром 19 мая 2024 года на парковке возле дома по улице Мичурина между двумя группами мужчин возник конфликт, который перерос в перестрелку из травматического оружия. Уже 19 и 20 мая 2024 года мужчины были задержаны — им предъявлены обвинения в совершении преступления по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия».