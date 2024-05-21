Ветеран СВО из Новосибирска обратился к Путину из-за невыплат после тяжелого ранения

«В третий раз пришёл правильный ответ из части, где подтвердили, что я получил ранение, но в выплате опять же мне отказали, ссылаясь на 1 приказ, что я пенсионер», — рассказал он.



Редакция Сиб.фм направила запрос в министерство труда и социального развития Новосибирской области. В ведомстве пояснили, что Седов получил выплату от региона.



«Денежные средства перечислены на лицевой счет Седова Т. К. в полном объеме в установленные законодательством сроки», — ответили в министерстве, ссылаясь постановление правительства региона от 13 апреля 2022 «Об оказании единовременной помощи участникам СВО, получившим увечье».



Тихон пояснил, что выплату за ранение он получил только от Новосибирской области — 1 миллион рублей, но еще 3 млн, положенных по страховой выплате, нет.



«Мы с юристом отправили запрос в прокуратуру и в войсковую часть на имя командира», — добавил он.