Авиакомпания «Россия» начала летать из Хабаровска в города ДФО

— Во Владивосток рейсы будут выполняться ежедневно, в Южно-Сахалинск — по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям, но с 4 июня добавится ещё один борт во вторник. Из Хабаровска до Магадана «Россия» будет летать по понедельникам и четвергам, а с 4 июня ещё и по вторникам. Что касается Петропавловска-Камчатского, рейсы туда начнут выполняться с пятого июня — по средам и воскресеньям, — рассказали в пресс-службе воздушной гавани краевой столицы.