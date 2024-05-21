Авиакомпания «Россия» начала летать из Хабаровска в города ДФО

Авиакомпания «России» запустила масштабную полётную программу, которая связала Хабаровск с другими крупнейшими города Дальневосточного федерального округа. Как сообщили корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня», перевозчик впервые организовал рейсы в Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Магадан и во Владивосток.
По информации пресс-службы хабаровского аэропорта, все направления будут обслуживать отечественные авиалайнеры Sukhoi Superjet 100. Компоновка салона представлена 87 посадочными местами — 12 в бизнес-классе и 75 в экономе. Первый полёт в рамках новой программы «Россия» выполнила из Владивостока в Хабаровск — загрузка воздушного судна составила 75%.
— Во Владивосток рейсы будут выполняться ежедневно, в Южно-Сахалинск — по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям, но с 4 июня добавится ещё один борт во вторник. Из Хабаровска до Магадана «Россия» будет летать по понедельникам и четвергам, а с 4 июня ещё и по вторникам. Что касается Петропавловска-Камчатского, рейсы туда начнут выполняться с пятого июня — по средам и воскресеньям, — рассказали в пресс-службе воздушной гавани краевой столицы.
Напомним, что ранее авиакомпания «Россия» расширила полётную программу из Сибири в Хабаровск на время летнего расписания. Количество рейсов Красноярск — Хабаровск увеличилось до двух раз в неделю в связи с ростом спроса со стороны пассажиров на этом направлении. Полёты выполняются по понедельникам и субботам на самолетах Airbus A-319 и Boeing-737.