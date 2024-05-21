В Волгоградской области школьники приступили к сдаче итоговых экзаменов

В школах Волгоградской области девятиклассники в рамках итоговой аттестации приступили к сдаче первого экзамена — ОГЭ и ГВЭ по иностранным языкам. Этот предмет был выбран около 1,4 тыс. школьников. В общей сложности в экзаменационной кампании 2024 года, которая пройдет с 21 мая по 2 июля, участвуют 26,5 тыс. учеников.
Как сообщает региональный комитет по образованию, науке и молодежной политике, в этом году выпускники должны будут сдать четыре экзамена: обязательные русский язык и математику, а также два предмета на выбoр.
Ученики с ограниченными физическими возможностями имеют право сдавать только обязательные экзамены. Для проведения ОГЭ в регионе подготовлено 116 экзаменационных пунктов, а для ГВЭ-9 — 47.
Более 8 тыс. организаторов будут обеспечивать порядок во время экзаменов, а около 500 общественных наблюдателей, включая представителей Российского союза молодежи, будут следить за их чeстным проведением. За общественным порядком на территории пунктов будут наблюдать сотрудники полиции, а также будут дежурить медицинские работники и психологи.
Для вопросов, касающихся организации и проведения экзаменов, в Волгоградской области функционирует горячая линия с номером 8-(8442)-606−607.
Губернатор области Андрей Бочаров на оперативном совещании выделил дополнительные задачи для организации итоговых экзаменационных мероприятий текущего учебного года, подчеркивая важность их качественного проведения.