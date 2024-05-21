В Волгоградской области школьники приступили к сдаче итоговых экзаменов

Более 8 тыс. организаторов будут обеспечивать порядок во время экзаменов, а около 500 общественных наблюдателей, включая представителей Российского союза молодежи, будут следить за их чeстным проведением. За общественным порядком на территории пунктов будут наблюдать сотрудники полиции, а также будут дежурить медицинские работники и психологи.