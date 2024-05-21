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В Воронеже 40 остановок подключили к системе «Безопасный город»

К остановкам подвели оптические кабели, внутри установили камеры.

Источник: АиФ Воронеж

В Воронеже к цифровой системе «Безопасный город» подключили 40 остановок общественного транспорта, сообщили в пресс-службе мэрии.

К остановкам подвели оптические кабели, а внутри установили камеры. Специалисты центра мониторинга будут наблюдать за объектами инфраструктуры из павильонов, расположенных на основных городских магистралях. По словам ведомства, система «Безопасный город» поможет предупреждать происшествия и организовывать работу по их ликвидации. Кроме того, записи с камер видеонаблюдения облегчат следователям и полицейским работу по поиску и установлению личности подозреваемых.