В парках Калининграда начали нумеровать деревья

Отмечается, что это нужно для создания электронной топографической карты, где будут отмечены все объекты парков, инженерные сети, сооружения и рельеф местности, а также деревья, кусты и зеленые изгороди. Поэтому каждое дерево сейчас нумеруют, определяют породу, размер и состояние.