В парках Калининграда начали нумеровать деревья

В парках Калининграда цифрами помечают деревья. Идут работы по учету в Центральном, Макса Ашманна, Южном парках, лесопарках Ветеранов, Тихом, Донского. Как сообщает Дирекция ландшафтных парков, деревьям ничего не угрожает.
Отмечается, что это нужно для создания электронной топографической карты, где будут отмечены все объекты парков, инженерные сети, сооружения и рельеф местности, а также деревья, кусты и зеленые изгороди. Поэтому каждое дерево сейчас нумеруют, определяют породу, размер и состояние.
«Номер станет своего рода паспортом дерева: по нему на электронной топографической карте можно будет найти всю информацию по конкретному растению», — прокомментировали в дирекции.