В Перми сосед спас ребенка из горящего дома

Утром 20 мая в одном из садоводческих товариществ Перми произошел пожар. Пламя быстро охватило частный дом и надворные постройки на улице Новоколхозная. В это время в доме находился маленький ребенок. К счастью, рядом оказался сосед, который спас его из огня. Подробностями поделились в пресс-службе краевого управления МЧС.