В Перми сосед спас ребенка из горящего дома

Утром 20 мая в одном из садоводческих товариществ Перми произошел пожар. Пламя быстро охватило частный дом и надворные постройки на улице Новоколхозная. В это время в доме находился маленький ребенок. К счастью, рядом оказался сосед, который спас его из огня. Подробностями поделились в пресс-службе краевого управления МЧС.
— Сообщение о возгорании поступило в 08.18. К месту вызовы выезжали 29 человек личного состава и 7 машин. Горел дом с надворными постройками. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. В результате происшествия пострадал один человек, — пояснили в ведомстве.
Самостоятельно до приезда аварийно-спасательных подразделений успели эвакуироваться из горящего дома два человека. Ребенка, которому грозила опасность, спас сосед. Мужчина забрался в дом через оконный проем, отыскал в дыму малыша и вынес его на улицу.
Сейчас по факту пожара сотрудники МЧС проводят проверку, а также выясняют все причины и обстоятельства произошедшего.