К проблемным домам красноярского района «Квадро» подали холодную воду

Благодаря этому подрядчик сможет начать проверку уличных и внутридомовых трубопроводов на герметичность и продезинфицировать их. После этого можно будет сдать воду на микробиологический анализ, чтобы получить подтверждение о её безопасности после прохождения по новым водоводам.
«Технологическое подключение сетей холодного водоснабжения и водоотведения стройплощадки домов на улице Караульной, 39 к городским магистралям мы выполнили еще в августе прошлого года. Теперь очередь за подрядчиком — Фондом обманутых дольщиков — сдать в эксплуатацию свои сети. Если гидравлические испытания и промывка квартальных трубопроводов пройдут успешно, то воду можно подавать в достраиваемые дома для завершения отделочных работ», — рассказал генеральный директор «КрасКом» Олег Гончеров.
Накануне дома «Квадро» проверил председатель правительства Красноярского края Сергей Верещагин. Он отметил, что прошлое поручение по увеличению количеству работников уже выполнено. На объектах ежедневно задействовано 450 человек, работы идут круглосуточно.
«Продолжается внутренняя отделка жилых и нежилых помещений, работы по фасадам практически завершены, идёт благоустройство территории. Приняли решение вести график поэтажного завершения квартир: доделали “под ключ” все квартиры на этаже — закрыли двери, движемся на следующий этаж. Так понятнее и быстрее. На стройке уже сравнительно безопасно, поэтому поручил включить в работу штаба представителей из инициативной группы собственников. Задача остается прежней: этим летом все дольщики ЖК “Квадро” должны въехать в свои дома», — отметил Сергей Верещагин.