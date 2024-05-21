К проблемным домам красноярского района «Квадро» подали холодную воду

«Технологическое подключение сетей холодного водоснабжения и водоотведения стройплощадки домов на улице Караульной, 39 к городским магистралям мы выполнили еще в августе прошлого года. Теперь очередь за подрядчиком — Фондом обманутых дольщиков — сдать в эксплуатацию свои сети. Если гидравлические испытания и промывка квартальных трубопроводов пройдут успешно, то воду можно подавать в достраиваемые дома для завершения отделочных работ», — рассказал генеральный директор «КрасКом» Олег Гончеров.