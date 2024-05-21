В Самарской губернской думе 20 мая 2024 года на заседании комитета по промышленности депутаты рассмотрели поправки в региональный закон о мерах по ограничению продажи алкоголя. Как уже сообщалось, региональные законодатели предлагают ввести запрет на торговлю спиртным в разливайках с 22 часов до 10 часов по местному времени (ранее такого ограничения по времени не было). Помимо этого, предлагается запретить продавать пиво в закусочных и мини-барах без туалета, освещения
Как пояснил председатель комитета Андрей Мурзов, депутаты хотят установить временные ограничения с 22 до 10 часов для продажи пива в объектах общепита в МКД. По его словам, если закон примут, алкоголь можно будет купить только в кафе и ресторанах, занимающих первые этажи домов.
Учитывая, что изменения вносят обязательные требования для бизнеса, предлагается ввести переходный период и установить, что данные положения вступят в силу с 1 сентября 2024 года.
В настоящее время законопроект проходит процедуру оценки регулирующего воздействия, сообщили в пресс-службе СГД.