В Самарской губернской думе 20 мая 2024 года на заседании комитета по промышленности депутаты рассмотрели поправки в региональный закон о мерах по ограничению продажи алкоголя. Как уже сообщалось, региональные законодатели предлагают ввести запрет на торговлю спиртным в разливайках с 22 часов до 10 часов по местному времени (ранее такого ограничения по времени не было). Помимо этого, предлагается запретить продавать пиво в закусочных и мини-барах без туалета, освещения и т. п. , оставив эту возможность в барах, кафе и ресторанах.