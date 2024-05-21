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На Красноярской железной дороге 22 мая изменится расписание трех электричек

Это связано с проведением работ по модернизации инфраструктуры.

Источник: Комсомольская правда

Завтра, 22 мая, на Красноярской железной дороге изменится расписание трех электричек. Как сообщает пресс-служба магистрали, это связано с проведением работ по модернизации инфраструктуры.

Так, не будет курсировать утренний пригородный поезд Красноярск — Камарчага — Красноярск (отправление из краевого центра в 08:59). Электричка Красноярск — Иланская выйдет в рейс раньше на 2 часа 49 минут: отправление в 06:59 (вместо 9:48).

Пригородный поезд Уяр — Красноярск отправится в поездку раньше на 30 минут: отправление в 06:57 (вместо 7:27).

Напоминаем, что точное расписание можно посмотреть на сайте КрасЖД и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».