На Красноярской железной дороге 22 мая изменится расписание трех электричек

Так, не будет курсировать утренний пригородный поезд Красноярск — Камарчага — Красноярск (отправление из краевого центра в 08:59). Электричка Красноярск — Иланская выйдет в рейс раньше на 2 часа 49 минут: отправление в 06:59 (вместо 9:48).