Первый зампред правительства Приангарья проверил ход строительства важных объектов в Иркутском районе

— Иркутский район динамично развивается. Введению новой инфраструктуры на этой территории уделяется пристальное внимание, поскольку это позволит обеспечить основу для строительства нового жилья, реализации национальных проектов, — подчеркнул Руслан Ситников.
На стройплощадке Марковского геронтологического центра идут работы по устройству котлованов и фундаментов для двух жилых корпусов на 120 мест. Здесь трудится почти полсотни рабочих.
Общая строительная готовность корпусов составляет 12%, — рассказал глава областного Минстроя Александр Галкин. — Работы проводятся по государственной программе «Социальная поддержка граждан» национального проекта «Демография». Общий объем финансирования составляет более 1,4 млрд рублей. Работы идут неплохими темпами, планируем сдать объект до конца 2026 года.
Осенью текущего года планируют закончить реконструкцию улиц Ягодной и Дорожной в деревне Новолисиха. Всего на соответствующие работы выделено 745 миллионов рублей, из которых 713 миллионов — средства федерального бюджета. Работы ведут в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Реконструкция завершена на 22%. Сейчас закачивается укладка тротуаров по улице Дорожной, затем начнутся работы по асфальтированию.
40% составляет техническая готовность автодорог к комплексу «Современник». Работы, которые также ведут в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», планируют закончить до конца текущего года. Сейчас на одной из трасс ведётся укладка бордюров и заливка бетоном тротуаров. Здесь на всё выделено более 250 миллионов рублей.