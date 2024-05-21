Первый зампред правительства Приангарья проверил ход строительства важных объектов в Иркутском районе

40% составляет техническая готовность автодорог к комплексу «Современник». Работы, которые также ведут в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», планируют закончить до конца текущего года. Сейчас на одной из трасс ведётся укладка бордюров и заливка бетоном тротуаров. Здесь на всё выделено более 250 миллионов рублей.