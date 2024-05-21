В челябинские брачные агентства перестали приходить девушки

На это неумение себя представить накладываются и бич современного мира — социальная изоляция. Уход в интернет-пространство, которое с одной стороны как будто расширило наши возможности для общения на самом деле закрыло нас подчас в непробиваемый ящик. Часто вышагнуть из него в реальный мир просто страшно, а потом многие начинают считать, что и незачем. На это накладывается и традиционные ограничители — с работой времени на свободное общение становиться все меньше, молодежные тусовки постепенно уходят в прошлое и человек вдруг оказывается без очевидной возможности найти себе вторую половинку. Сидит и пялится в экран смартфона, за которым риск не встретить подходящего человека очень высок.