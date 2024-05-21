В челябинские брачные агентства перестали приходить девушки

Развитие цифровых технологий повлияло практически на все сферы жизни, в том числе на такую интимную, как поиск спутника жизни. На вопрос, актуальны ли сегодня брачные агентства на Южном Урале, пытались ответить в рамках свежего выпуска стрим-шоу «Поутру» на Гранада ТВ, посвященного Международному дню семьи.
Гостем программы стала психолог Ирина Кирсанова, руководитель одного из челябинских брачных агентств, которая подтвердила, что лучшие времена этой сферы уже позади.
«Брачные агентства сейчас актуальны значительно меньше, чем на заре появления данного явления, — делится эксперт. — Но когда-то пророчили, что брачные агентства в принципе не выдержат конкуренции с интернетом. И хотя народу стало обращаться за помощью намного меньше, брачные агентства все еще существуют».
Ирина Кирсанова говорит, что тренд на спад стал заметен особенно последние четыре года. Вызван он в том числе внешними обстоятельствами — пандемия, внешнеполитическая ситуация явно не способствуют активным знакомствам через брачные агентства. В результате в том же Челябинске на плаву остались единицы таких помощников в создании семьи.
Еще одной интересной тенденцией, которую фиксируют на челябинском рынке, стало то, что в брачные агентства перестали обращаться молодые девушки. Мужчины за помощью приходят (в основном в возрасте ближе к 30 годам, когда они уже начинают серьезно задумываться о создании семьи), а девушки нет.
«Хочется даже воскликнуть: “Где вы, девушки знакомитесь?”, — удивляется Ирина Кирсанова. — Хотя, скорее всего, ответ понятен — это соцсети, всякие “нельзяграмы”.
Как отмечает эксперт, на время создания семьи (точнее на его затягивание) сейчас влияет многое. Молодежь старается для начала «нарядить» свою жизнь — купить автомобиль, приобрести квартиру, сделать карьеру…
«А потом “бац”, а тебе уже 35-ть, — говорит психолог. — Биологические часы, оказывается, никто не останавливал, цигель-цигель, а время-то тикает. В этот момент женщины вдруг начинают задумываться».
И здесь человека ищущего будет поджидать немало опасностей. Первое, что приходит на ум современным людям, вставшим на путь поиска второй половинки, это отправиться на какой-нибудь сайт знакомств, которых расплодилось бессчетное количество.
«Но паспорт вы там у человека, вам приглянувшегося по фото, не проверите, — говорит о рисках, исходящих от сайтов знакомств, Ирина Кирсанова. — О возрасте, извините, врут практически все, причем мужчины этим страдают даже больше чем женщины».
Но это лишь верхушка айсберга проблем, ниже — всякого рода опасности попасть в руки брачных аферистов или людей с психическими отклонениями…
«Например, приглашает вас прекрасный принц в ресторан, — рассказывает о возможных ситуациях Ирина Кирсанова. — Говорит: “Дорогая, не в чем себе не отказывай”. Вместе с вами хорошо попил-поел, изображает важный звонок и растворяется. А если он перед гардеробом изображал еще и джентльмена и положил ваш номерочек себе в карман, то очень вероятно растворится он вместе с вашей шубой. И вот вы без номерка, без шубы и с неоплаченным счетом за дорогой ужин».
Так что излишняя осторожность в вопросе знакомств явно не помешает.
А вот чего нужно нормальным людям в нем для себя добавить, так это умение представлять себя.
«К сожалению, про себя мало кто может сказать, — говорит психолог. — То, что я хочу, это знают все, а что я предлагаю — “а вы мне подскажите”. Проблема в том, как мне кажется, что мало кто понимает себя сам, знает свои особенности».
На это неумение себя представить накладываются и бич современного мира — социальная изоляция. Уход в интернет-пространство, которое с одной стороны как будто расширило наши возможности для общения на самом деле закрыло нас подчас в непробиваемый ящик. Часто вышагнуть из него в реальный мир просто страшно, а потом многие начинают считать, что и незачем. На это накладывается и традиционные ограничители — с работой времени на свободное общение становиться все меньше, молодежные тусовки постепенно уходят в прошлое и человек вдруг оказывается без очевидной возможности найти себе вторую половинку. Сидит и пялится в экран смартфона, за которым риск не встретить подходящего человека очень высок.
«А дело в не в дефективности человека, не в том, что он сам не способен познакомиться, а в том, что он просто не может встретить нужного ему человека, — говорит Ирина Кирсанова. — Ведь есть масса объективных обстоятельств — например, на работе вас окружает исключительно женский или мужской коллектив. У человека просто нет возможности познакомиться. В этом плане брачное агентство и является одной из возможностью встретить своего человека».