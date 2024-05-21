Москвичей приглашают на экскурсию на знаменитом ретротрамвае

Чехословацкий вагон «Татра-Т2» был выпущен в 1960 году и тогда же поступил в трамвайное депо имени П. Л. Апакова. Он курсировал на маршрутах до 1980-го, после чего стал использоваться в этом же депо в качестве склада. К 100-летию московского трамвая в 1999 году вагон восстановили, и сейчас он принимает участие в культурной жизни столицы: выходит на парады трамваев и регулярно выезжает для проведения экскурсий.