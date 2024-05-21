Названы самые частые причины ДТП в Казахстане

Как отметил Кайсар Султанбаев на брифинге в СЦК, одна из основных причин ДТП — состояние дорог и инфраструктуры. По статистике на населенные пункты приходится 84% ДТП. При этом четверть смертельных случаев связана с наездами на пешеходов, в том числе на нерегулируемых переходах в 5 раз чаще допускаются тяжкие ДТП.