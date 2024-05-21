Названы самые частые причины ДТП в Казахстане

Как отметил Кайсар Султанбаев на брифинге в СЦК, одна из основных причин ДТП — состояние дорог и инфраструктуры. По статистике на населенные пункты приходится 84% ДТП. При этом четверть смертельных случаев связана с наездами на пешеходов, в том числе на нерегулируемых переходах в 5 раз чаще допускаются тяжкие ДТП.
Как сообщил спикер, в стране всего 250 надземных и подземных пешеходных переходов.
На сегодня требуется установить:
- свыше 600 единиц светофоров;
- 25 тысяч дорожных знаков;
- более 1 млн км дорожной разметки.
Сложная обстановка также наблюдается на загородных трассах. По статистике на них приходится большинство тяжких ДТП или 50% всех летальных случаев.