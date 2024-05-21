Величайшую святыню — Казанскую икону Пресвятой Богородицы — доставят в Челябинск, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сообщается, что чудотворный список Казанской иконы будет принесен 6 июня.
«Духовенство встретит святыню в Христорождественском кафедральном соборе, где перед образом Небесной Владычицы будет совершен Всероссийский молебен о Победе», — говорится в комментарии епархии.
В столице Южного Урала святыня пробудет до 7 июня.
«Важно, чтобы в это непростое для России время как можно больше людей помолились перед святым образом Казанской Божьей Матери о защите нашего народа и даровании Победы русским воинам, находящимся сейчас в зоне СВО», — говорят священники.