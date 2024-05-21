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Величайшую святыню — Казанскую икону Пресвятой Богородицы — доставят в Челябинск

В столице Южного Урала святыня пробудет до 7 июня.

Источник: РИА "Новости"

Величайшую святыню — Казанскую икону Пресвятой Богородицы — доставят в Челябинск, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что чудотворный список Казанской иконы будет принесен 6 июня.

«Духовенство встретит святыню в Христорождественском кафедральном соборе, где перед образом Небесной Владычицы будет совершен Всероссийский молебен о Победе», — говорится в комментарии епархии.

В столице Южного Урала святыня пробудет до 7 июня.

«Важно, чтобы в это непростое для России время как можно больше людей помолились перед святым образом Казанской Божьей Матери о защите нашего народа и даровании Победы русским воинам, находящимся сейчас в зоне СВО», — говорят священники.

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