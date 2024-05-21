Калининградцы наблюдали ночью невероятный парад молний

В ночь на вторник, 21 мая, над Калининградской областью шла грозовая ячейка с потрясающей электроактивностью — молнии наблюдались каждые несколько секунд, освещая небо и подсвечивая грозные облака. Эту красоту наблюдали жители Калининград и других городов региона. Активны были молнии и на морском побережье.
Как отметили в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области», эта гроза была самой активной и единственной в радиусе более 500 километров.
«Сейчас над областью малооблачно и без осадков, однако уже в ближайшие часы вновь ожидаются конвективные процессы и развитие грозовых ячеек», — говорится в утреннем сообщении синоптиков.