Калининградцы наблюдали ночью невероятный парад молний

В ночь на вторник, 21 мая, над Калининградской областью шла грозовая ячейка с потрясающей электроактивностью — молнии наблюдались каждые несколько секунд, освещая небо и подсвечивая грозные облака. Эту красоту наблюдали жители Калининград и других городов региона. Активны были молнии и на морском побережье.