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Калининградцы наблюдали ночью невероятный парад молний

Потрясающей электроактивностью любовались жители региона.

Сейчас в Ричмонде: +15° 0 м/с 94% 758 мм рт. ст. +17°

В ночь на вторник, 21 мая, над Калининградской областью шла грозовая ячейка с потрясающей электроактивностью — молнии наблюдались каждые несколько секунд, освещая небо и подсвечивая грозные облака. Эту красоту наблюдали жители Калининград и других городов региона. Активны были молнии и на морском побережье.

Как отметили в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области», эта гроза была самой активной и единственной в радиусе более 500 километров.

«Сейчас над областью малооблачно и без осадков, однако уже в ближайшие часы вновь ожидаются конвективные процессы и развитие грозовых ячеек», — говорится в утреннем сообщении синоптиков.