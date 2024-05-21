Скорость самокатов массово ограничат в Екатеринбурге

Порядок реализации инициативы будет определен в ближайшее время. В дальнейшем депутаты намереваются выйти с ней к законодательному собранию. Кроме того, рабочая группа предлагает внести изменения в законодательство, согласно которым самокаты будут эвакуировать с улиц города за счет кикшеринговых компаний. Подобными мерами члены рабочей группы пытаются вынудить представителей кикшеринга заняться обеспечением безопасности и благоустройством дорожек для самокатов.
Также, напомним, в Екатеринбурге могут расширить зоны, где будет ограничена скорость для сервисов кикшеринга или вовсе запрещено передвижение на электросамокатах. Будут проанализированы участки, где самокатчики создают помехи для движения пешеходов: в частности, на участке улицы 8 Марта возле УрГЭУ. Ограничения будут рассмотрены 28 мая на заседании специальной комиссии.