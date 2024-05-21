Начальника отдела одной из больниц Новокузнецка арестовали за взятку

СУ СКР по Кузбассу предъявило обвинение 54-летнему начальнику отдела социального развития одной из больниц города Новокузнецка. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе ведомства. Подозреваемого задержали 15 мая 2024 года при получении взятки в размере 500 тысяч рублей. По версии следствия, за незаконное денежное вознаграждение нарушитель покровительствовал учредителю одной из коммерческих организаций. Он предоставлял сведения о потребностях больницы в расходных материалах и медицинских изделиях, а также создавал благоприятные условия для заключения контрактов на их поставку. Полученная сумма была частью ранее оговоренной взятки в размере более 4 миллионов рублей — 15% от общей суммы заключенных контрактов в период с октября 2023 года по апрель 2024 года. Преступная деятельность была выявлена благодаря слаженной работе сотрудников региональных управлений СК и ФСБ России, а также управления по экономической безопасности МВД России по Кемеровской области. Обвиняемый был задержан следователем СУ СКР и заключен под стражу.