«Создание макетов зданий и банковское дело: в московских колледжах пройдут дни открытых дверей. Школьники познакомятся с 171 профессией и специальностью, пообщаются с опытными педагогами. На мастер-классах абитуриенты освоят первые практические навыки в различных областях», — написал он.