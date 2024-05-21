«Создание макетов зданий и банковское дело: в московских колледжах пройдут дни открытых дверей. Школьники познакомятся с 171 профессией и специальностью, пообщаются с опытными педагогами. На мастер-классах абитуриенты освоят первые практические навыки в различных областях», — написал он.
Например, как уточнил мэр, 23 мая школьников научат правильно сервировать стол, 25 мая расскажут о кассовых операциях и финансовых системах, 1 июня помогут освоить навыки работы в программе Adobe Illustrator и создать собственный проект. 8 июня подростки узнают, как пользоваться операционной системой, 15 июня участники попробуют себя в роли слесарей-сборщиков дронов.