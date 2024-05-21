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Сегодня 9-классники сдают первый экзамен

Ребята проверяют свои знания по иностранным языкам.

Сегодня стартовал основной период сдачи государственного экзамена для 9-классников. Он продлится до 14 июня.

Сейчас ребята сдают экзамены по иностранным языкам. Проведение обязательных экзаменов — русского языка и математики — запланировано на 3 и 6 июня соответственно.

У 11-класников экзамены начнутся 23 мая и продлятся до 11 июня.

Ранее заместитель главы Краснодарского края сообщила о возможности 11-классников пересдать экзамен по одному предмету до завершения сроков приема документов в вузы. При этом первый полученный результат по пересдаваемому предмету будет аннулирован.

образование