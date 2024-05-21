Запуск возрожденного арт-трамвая в Нижнем Новгороде перенесли на лето

Ранее запуск передвижной арт-резиденции хотели приурочить ко дню рождения нижегородского трамвая, который отмечается 20 мая.
Точная дата официального запуска арт-трамвая пока не назначена. Выход в первый рейс запланирован на июнь-июль.
«В данный момент — этап согласования маршрута, мероприятий и “постановка на рельсы” трамвая. Осталось совсем чуть-чуть», — сообщают авторы проекта.
Подготовительные работы и закупка материалов с инструментами для возрождения проекта начались еще в феврале. На воссоздание арт-объекта выделили более 1,5 млн рублей. К росписи художники приступили 25 марта. Полностью работы завершились в середине мая.
В обновленном арт-трамвае будет работать первая в России мобильная арт-резиденция. Проект резиденции выиграл грант «Взгляд в будущее» на размещение рекламы на билбордах по Нижнему Новгороду и Семенову. Десятисекундный ролик о передвижной арт-резиденции транслировали еще осенью.
Напомним, «Арт-трамвай» запустили летом 2022 года к 126-летию со дня запуска первого трамвая в городе. Проект реализовали на средства президентского гранта фонда культурных инициатив — 2 млн рублей. Весной прошлого года автор проекта узнала, что арты на трамвае закрасили во время капремонта перед летним сезоном. Позже арт-объект решили восстановить: власти выделили трамвай и средства на его оформление.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что шесть пространств примут арт-резидентов в Нижегородской области.