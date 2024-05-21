Новый учебный год начнется со 2 сентября в Беларуси

Так, в Министерстве образования уже приняли решение начать учебный год 2024−2025 в Беларуси со 2 сентября. Причиной того, что новый учебный год для школьников начнется в Беларуси не в День знаний 1 сентября, а на день позже, стало то, что в текущем году 1 сентября выпадает на воскресенье. Поэтому после летних каникул ученики пойдут в школы Беларуси только 2 сентября.