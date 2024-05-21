Фрукты могут подорожать в полтора раза: как майские заморозки скажутся на урожае в Крыму

— Помимо яблока, пострадал виноград, особенно столовые сорта, которые цветут раньше технических. Такие минусовые температуры не могли не сказаться на персике и других косточковых. По полеводству тоже есть. И это не обязательно промышленные объемы — есть еще люди, личные подсобные хозяйства, мелкие фермы. Все культуры, которые были в росте и зелени, подверглись стрессу, попав в −6 с°. При такой температуре и человек в летней обуви отморозит себе ноги. В любом случае, недобор урожая на стоимость повлияет. Цены повысятся где-то в 1,5 раза, они и в прошлом году повышались. Но у нас есть эффективный инструмент — социальные ярмарки, где можно приобрести крымские фрукты по приемлемым ценам, — считает Бульенов.