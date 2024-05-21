Фрукты могут подорожать в полтора раза: как майские заморозки скажутся на урожае в Крыму

Температурные «качели», которые устроила крымская погода этой весной, вогнали в стресс садоводов. После резкого потепления в апреле май устроил ночную заморозку деревьям, на которых уже завязались плоды, и надежды на урожай стали резко таять. И все это неизбежно скажется на цене крымских фруктов — она по прогнозу вырастет в 1,5 раза.
МОРОЗ БЫЛ, ЧС НЕ БЫЛО.
Три волны майских заморозков прокатились по полуострову неравномерно. На расстоянии в паре десятков километров в одних садах мороз «высушил» завязь, а в других — обошел стороной.
— Больше всего пострадали хозяйства Белогорского района, где было краткосрочное понижение ночных температур. На пяти предприятиях померзли плодовые культуры на площади более 500 га, — рассказал замминистра сельского хозяйства Крыма Николай Тютюник. — Если говорить о цифрах, то площадь плодово-ягодных культур у нас более 15 тысяч га. В прошлом году с них собрали 197 тысяч тонн урожая, и пострадавшие 500 га большого влияния на сбор в этом году не окажут. Тем более, что мы ждем вступления в плодоношение новых посадок.
Пока причин для введения локального режима ЧС, как это сделали в восьми регионах России после майских заморозков, в Минсельхозе не видят. Помимо Белогорского района, есть пострадавшие хозяйства в Симферопольском и Бахчисарайском, где уже отцвели персики. Специалисты говорят, что если бы не жаркий апрель, то деревья еще бы находились в цвету и не так пострадали бы от заморозков. Но завязи будущих плодов выжить шансов не было.
ПОМОГУТ ЯРМАРКИ.
— Ничто не предвещало появление в Крыму в мае морозов до −6 с° ночью, не было такого в прогнозах, — сетует председатель комитета торгово-промышленной палаты Республики Крым по развитию агропромышленного комплекса Роман Бульенов. — Я сам садовод, у меня сады в Золотом поле, тут, рядышком, но такого мороза не было. С таким минусом бороться бесполезно, никакие ветрогенераторы не помогут. И антистрессовая обработка тоже. Это чрезвычайный фактор, нужно помогать предприятиям. Потому что они потеряли от 50 до 95% урожая. А за деревьями все равно нужен уход, и государство вложило в будущий урожай значительные средства, давая госпомощь на посадку. Поэтому надо думать, как не поставить садоводов на грань выживания.
Год от года погодные условия треплют садоводам нервы. Две предыдущие весны давали задержку развития растениям на 10−15 дней, а в этом году все пошло в рост на 20 дней раньше. Потом пришли заморозки, и к таким «качелям» ни одна аграрная технология не приспособлена. Страховать будущий урожай от погодного форс-мажора пока сложно — процедура не по силам производителям. Остается надеяться, что в республике найдут средства поддержать производителей, которые остались без урожая не по своей вине.
— Помимо яблока, пострадал виноград, особенно столовые сорта, которые цветут раньше технических. Такие минусовые температуры не могли не сказаться на персике и других косточковых. По полеводству тоже есть. И это не обязательно промышленные объемы — есть еще люди, личные подсобные хозяйства, мелкие фермы. Все культуры, которые были в росте и зелени, подверглись стрессу, попав в −6 с°. При такой температуре и человек в летней обуви отморозит себе ноги. В любом случае, недобор урожая на стоимость повлияет. Цены повысятся где-то в 1,5 раза, они и в прошлом году повышались. Но у нас есть эффективный инструмент — социальные ярмарки, где можно приобрести крымские фрукты по приемлемым ценам, — считает Бульенов.
МИЛЛИОНЫ РУБЛЕЙ ПОТЕРЬ.
Руководитель одного из пострадавших хозяйств в селе Курское Белогорского района Георгий Данишевский сокрушается, что мороз так обошелся с его яблоневыми садами. Новые посадки сделали в предгорье, начинали с 20 га еще в 2013 году, а сейчас под садами 355 га, из которых померзла половина. — Этот уже вопрос государственный, чтобы выйти из этой ситуации, и сад не погиб. С ним сейчас надо работать, как с плодоносящим — без разницы, есть там яблоко, или нет. Иначе это на урожай следующего года повлияет, — говорит директор предприятия.
— Катастрофическая ситуация для нас, планировали собрать 3,5 — 4 тысячи тонн. Есть еще пострадавшие сады в Грушевке, так что вместе мы где-то 10 тысяч яблок не получим урожая. В деньгах это около 50 миллионов рублей прямых потерь от недополученного урожая. А еще предстоят затраты на сброс засохшей завязи и обработку деревьев от вредителей, который приманит испорченный плод. Вдобавок надо платить заработную плату. С дополнительными затратами садоводам, скорее всего, помогут, чтобы они могли дотянуть до следующего урожая.
Вопрос в том, а не подкинет ли погода какие-то новые «вводные», против которых у аграриев не найдется средств. Или придется все-таки отказаться от садов в предгорье, куда может проникнуть холодный северо-восточный ветер и принести критические майские морозы.
СПРАВКА КП.
По оперативным данным Минсельхоза Крыма, в результате воздействия отрицательных температур в ночное время суток за первые две недели мая пострадало 10 предприятий — одно в Бахчисарайском районе, четыре предприятия Белогорском районе, четыре — в Симферопольском районе и одно — в Судаке. Общая площадь повреждений составила 553,3 га, где уничтожено от 10 до 95% урожая. Больше всего вымерзли яблоневые сады — 411 га, черешневые — 11,2 га, виноград — 84 га. Также от заморозков пострадали 30 га плантаций лаванды и 17 га лекарственного шалфея.