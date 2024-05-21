Ричмонд
+15°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане садоводы опасаются за урожай из-за весенних заморозков

Аномальное похолодание пришлось как раз на время цветения.

Сейчас в Ричмонде: +15° 0 м/с 94% 758 мм рт. ст. +17°
Источник: Татарстан 24

Садоводы из Набережных Челнов выразили серьезные опасения относительно урожая этого года после продолжительных весенних заморозков.

Дачник садового общества «Шильна» Станислав Баев поделился, что аномальное похолодание, продолжавшееся более семи дней с температурой от минус одного до минус семи градусов ночью, совпало с периодом цветения плодовых деревьев, овощей и зелени, что негативно сказалось на их состоянии.

Клубники в этом году тоже будет меньше, чем в предыдущие сезоны, отметила Ольга Баева. Ведь во время цветения ягоды, как раз выпал снег, чего ранее никогда не было.

Заморозки нанесли вред и цветам, особенно розам. Также из-за холодной погоды даже пришлось перенести сроки посадки картофеля. В этом году посадка начнется не ранее 25 мая, в отличие от традиционной даты 9 мая, чтобы избежать повреждений от новых заморозков.

сельское хозяйство