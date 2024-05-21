Ростовские девятиклассники начали сдавать ОГЭ

В донской столице экзамен будут сдавать более 1500 девятиклассников.
«Желаю школьникам удачи!» — написал сити-менеджер.
В следующий экзаменационный день, 27 мая, выпускники девятых классов будут сдавать ОГЭ по биологии, обществознанию, химии и информатике. Экзамены пройдут после «Последних звонков», которые запланированы в Ростове на 25 мая.
В 2024 году в государственной итоговой аттестации (ГИА) по программам основного общего образования примут участие около 11 500 девятиклассников.
Ранее мы писали о том, что в Таганроге в Никольском храме школьники помолились перед экзаменами.