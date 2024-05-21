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Ростовские девятиклассники начали сдавать ОГЭ

Ростовская область, 21 мая 2024. DON24.RU. Ростовские девятиклассники 21 и 22 мая сдают свой первый экзамен — по иностранному языку. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко в своем телеграм-канале.

Источник: Don24.ru

В донской столице экзамен будут сдавать более 1500 девятиклассников.

«Желаю школьникам удачи!» — написал сити-менеджер.

В следующий экзаменационный день, 27 мая, выпускники девятых классов будут сдавать ОГЭ по биологии, обществознанию, химии и информатике. Экзамены пройдут после «Последних звонков», которые запланированы в Ростове на 25 мая.

В 2024 году в государственной итоговой аттестации (ГИА) по программам основного общего образования примут участие около 11 500 девятиклассников.

Ранее мы писали о том, что в Таганроге в Никольском храме школьники помолились перед экзаменами.

образование