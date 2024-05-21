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Воронежцев предупредили о новой уловке мошенников с флюорографией

Мошенники придумали новый способ обмана доверчивых воронежцев.

Аферисты начали звонить своим жертвам под видом медработников и предлагать пройти флюорографию за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС).

Личную информацию жертв на Госуслугах они выманивают, предлагая выбрать поликлинику, а затем якобы для подтверждения записи просят назвать код из SMS, уточняют в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

В итоге аферисты получают доступ к счетам жертвы. Таким образом, запись на рентген может обернуться хищением денежных средств.

Всего за первые четыре месяца текущего года в регионе было совершено 1314 преступлений, связанных с дистанционным мошенничеством. В карманы аферистов за этот период воронежцы положили 250 млн рублей.