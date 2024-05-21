В Республике Молдова около 17 тысяч человек инфицированы ВИЧ: Не все знают, что они инфицированы

По приблизительным статистическим данным, в настоящее время в нашей стране насчитывается 17 034 человека с ВИЧ, из них только 11 297 человек знают свой статус. При этом еще 5 737 человек, инфицированных ВИЧ, не знают, что они инфицированы этим вирусом.