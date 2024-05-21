В Республике Молдова около 17 тысяч человек инфицированы ВИЧ: Не все знают, что они инфицированы

В Республике Молдова около 17 тысяч человек инфицированы ВИЧ, из них только 11 297 человек знают свой статус. Данные обнародованы Национальным агентством общественного здоровья в контексте отмечаемого Всемирного дня памяти людей, умерших от СПИДа.
По приблизительным статистическим данным, в настоящее время в нашей стране насчитывается 17 034 человека с ВИЧ, из них только 11 297 человек знают свой статус. При этом еще 5 737 человек, инфицированных ВИЧ, не знают, что они инфицированы этим вирусом.
Большинство людей с диагнозом ВИЧ — это молодые люди репродуктивного возраста, сексуально активные, и по этой причине тестирование и выявление являются одними из приоритетных мероприятий в ответ на ВИЧ-инфекцию.
В РМ услуги по профилактике ВИЧ предоставляются ключевым группам населения, географически охватывающим всю территорию.
В 2023 году этими услугами воспользовались более 29000 человек из групп повышенного риска заражения,