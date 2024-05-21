До +28°С и дожди ожидаются в Беларуси 22 мая

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До плюс 28 градусов и дожди ожидаются в Беларуси 22 мая. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.