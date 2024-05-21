В среду будет переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ночью и утром в отдельных районах сгустится слабый туман. Ветер восточный, юго-восточный, ночью слабый, днем 4−9 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит плюс 9−15 градусов, днем — плюс 22−28 градусов.
До +28°С и дожди ожидаются в Беларуси 22 мая
21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До плюс 28 градусов и дожди ожидаются в Беларуси 22 мая. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.