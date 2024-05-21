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Транспортные карты с закатом и Кремлем выпустили в Нижнем Новгороде

Лимитированную серию выпустили «Ситикард» совместно с «Центром 800».

Источник: Ситикард

Тематические транспортные карты выпустила «Ситикард» в Нижнем Новгороде. Коллекция получила название «У нас все по-настоящему», сообщили в пресс-службе компании.

Лимитированную серию транспортных карт выпустили совместно с «Центром 800». Они выполнены в трех разных оформлениях: с нижегородскими закатами, Кремлем и фотографиями с фестиваля «Столица закатов».

Приобрести карту можно во всех пунктах обслуживания «Ситикард» в Нижнем Новгороде.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что электробус Э‑22 продлили от остановки «Улица Минеева» до «Улица Космическая» в Нижнем Новгороде.