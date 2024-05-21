Калининградцам рассказали, как вернуть часть стоимости путёвки в летний лагерь

«Для того чтобы был обеспечен отдых детей из малообеспеченных семей, у которых доходы ниже прожиточного минимума, мы заключили соглашение на предоставление городу 1100 путёвок в наши муниципальные центры отдыха, — рассказал замглавы администрации Калининграда Алексей Силанов, — Второе направление — когда родители самостоятельно покупают путёвку. И если их доходы колеблются от одного до двух прожиточных минимумов, они обращаются в Центр социальной поддержки населения с соответствующими документами после приобретения путёвки. И им осуществляется выплата компенсации в пределах 70−80% стоимости путёвки. То есть сама по себе льгота не изменилась. Изменилось место выплаты». Ранее выплаты осуществляло Управление социальной поддержки населения Калининграда.