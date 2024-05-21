Аномально рано: в Крыму зацвели лавандовые поля

«До сих пор очень много завозится из Болгарии эфирного масла лаванды. Но наше крымское лучше и дешевле. И Болгария сворачивает производство, а качество того, что они поставляют на рынок, уже очень сильно изменилось. Поэтому мы будем замещать. Сейчас появляются потребители на материке, которые берут продукт в промышленных объемах. Они включают в свою линейку нашу продукцию, и мы сотрудничаем на долговременной основе».