Аномально рано: в Крыму зацвели лавандовые поля

В этом году лаванде, как и другим крымским культурам, досталось от заморозков, отметил Мишин. Правда, только на небольших участках полей в низинах, и специалисты надеются, что побило морозами лишь верхнюю часть растений, а корни не пострадали.
«Но точно мы это узнаем только осенью или на следующий год».
Зато уже сейчас ясно, что цветение лаванды будет очень ранним и обещает быть пышным.
«С трассы “Таврида” или, если проезжать из Бахчисарая по местной дороге, видно, что нижний регион лаванды уже выделяется своим цветом. И это сейчас, в середине мая, что аномально. Наверное, в начале июня она будет радовать», — рассказал Мишин.
По его словам, в Бахчисарайском районе Крыма растет сейчас четыре сорта лаванды.
Это «Степная» — старый советский сорт, зарекомендовавший себя в Крыму«. А также три сорта, выведенные Научно-исследовательским институтом сельского хозяйства Крыма: “Синева”, “Вдала” и “Меркурий”. Последний совсем новый и посажен на полуострове впервые в промышленных масштабах лишь минувшей зимой.
«Сорт “Меркурий” интересен с тем, что обладает ароматикой, приближенной к эталону из Болгарии. На следующий год узнаем, что он дал, и примем решение. Надеемся, что все, что заложено наукой, покажет себя уже в промышленных полях».
По словам специалиста, раньше Крым не рассматривался в России как производитель и поставщик лаванды на материк в больших объемах, а главное, как достойный конкурент европейским партнерам — Болгарии и Франции. Теперь ситуация меняется.
«До сих пор очень много завозится из Болгарии эфирного масла лаванды. Но наше крымское лучше и дешевле. И Болгария сворачивает производство, а качество того, что они поставляют на рынок, уже очень сильно изменилось. Поэтому мы будем замещать. Сейчас появляются потребители на материке, которые берут продукт в промышленных объемах. Они включают в свою линейку нашу продукцию, и мы сотрудничаем на долговременной основе».
Наряду с прогрессом непосредственно в сельскохозяйственной части внимание уделяют и развитию туризма в отрасли производства эфиромасличных культур в Крыму, в частности лаванды, подчеркнул он.
Правила посещения полей, по словам Мишина, неизменны: пройти на территорию агрофирмы бесплатно могут несколько категорий граждан, в том числе: многодетные семьи, люди с инвалидностью, участники СВО и других боевых действий и члены их семей, а также жители Бахчисарайского района.
Ранее Мишин рассказал, что материковые производители косметики в России стали отдавать предпочтение розовой воде и розовому маслу, произведенным в Крыму, тогда как ранее закупали продукт в Болгарии.