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Топ-3 продукта, которые не дают коже стареть

Диетолог рассказала о продуктах, которые не дают коже стареть.

Источник: Комсомольская правда

Коллаген снижает видимость морщин и первых признаков старения.

Врач-диетолог Марият Мухина перечислила продукты, которые замедляют старение кожи и улучшают ее состояние в зрелом возрасте, поддерживая эластичность и упругость.

Как рассказала эксперт Teleprogramma.pro, кожный матрикс содержит очень много коллагена. То есть основные белки кожи — это коллаген и эластин. Они противостоят птозу лица и фактически препятствует старению.

"Некоторые люди пьют коллаген и хорошо выглядят. Кто-то колет коллаген напрямую в кожу. К продуктам, которые содержат много коллагена, относятся костные бульоны и любимый многими холодец.

Кроме того, это блюда из рыбы. Особенно полезны заливная рыба и наваристые бульоны, которые содержат рыбный коллаген", — отметила диетолог.

здоровье