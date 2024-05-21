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Капитальный ремонт Центра культуры стартовал в Ялте

В Ялте стартовал долгожданный ремонт Центра Культуры.

Источник: Администрация Ялты

Здание не обновлялось в течение 30 лет. На работы направили 278 млн рублей из федерального, республиканского и муниципального бюджетов, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на социальные сети главы города Янины Павленко.

Сейчас подрядчик ведёт подготовительные работы — устанавливает строительные леса снаружи и начинает демонтаж отслуживших своё конструкций внутри. Фронт работ внушительный: от перепланировки и переназначения помещений до замены инженерных коммуникаций, обновления фасада, ревизии лифтового оборудования, капремонта кровли, большого и малого залов, кабинетов, санузлов, лестниц, входной группы, — рассказала Янина Павленко.

Контракт с подрядчиком заключен на 2 года, однако, по словам главы города, поставлена задача закончить ремонт в более короткие сроки. Планируется, что уже в начале 2025 года здесь пройдут первые мероприятия.

Прошу автомобилистов отнестись с пониманием и не парковаться возле круглой клумбы перед центральным входом, чтобы не мешать проезду спецтехники, — подытожила Янина Павленко.

строительство