Капитальный ремонт Центра культуры стартовал в Ялте

Здание не обновлялось в течение 30 лет. На работы направили 278 млн рублей из федерального, республиканского и муниципального бюджетов, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на социальные сети главы города Янины Павленко.
Сейчас подрядчик ведёт подготовительные работы — устанавливает строительные леса снаружи и начинает демонтаж отслуживших своё конструкций внутри. Фронт работ внушительный: от перепланировки и переназначения помещений до замены инженерных коммуникаций, обновления фасада, ревизии лифтового оборудования, капремонта кровли, большого и малого залов, кабинетов, санузлов, лестниц, входной группы, — рассказала Янина Павленко.
Контракт с подрядчиком заключен на 2 года, однако, по словам главы города, поставлена задача закончить ремонт в более короткие сроки. Планируется, что уже в начале 2025 года здесь пройдут первые мероприятия.
Прошу автомобилистов отнестись с пониманием и не парковаться возле круглой клумбы перед центральным входом, чтобы не мешать проезду спецтехники, — подытожила Янина Павленко.