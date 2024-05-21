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Отключение воды в Евпатории: прокуратура проверит соблюдение прав жителей

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая — РИА Новости Крым. Соблюдение прав граждан в связи с аварийным ограничением водоснабжения в Евпатории и прилегающих поселках взяла на контроль прокуратура Крыма. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства», — говорится в сообщении.

Также, по информации ведомства, на постоянном контроле в прокуратуре города находится вопрос организации подвоза воды для нужд евпаторийцев.

«В настоящее время муниципальными службами проведены работы по устранению аварийной ситуации, обеспечен подвоз воды», — уточняют в прокуратуре.

В Евпатории с 18 по 20 мая производились работы по замене аварийного участка водовода, в этой связи на два дня было приостановлено водоснабжение потребителей в городе и пригородах.

Накануне в евпаторийском муниципалитете сообщили, что в городе задерживается возобновление водоснабжения после длительного отключения. При выполнении работ по запуску центрального водовода на магистральном водоводе были выявлены аварии в районе Прибрежненского аграрного колледжа в Сакском районе.

Прокуратура