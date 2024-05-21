Отключение воды в Евпатории: прокуратура проверит соблюдение прав жителей

«В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства», — говорится в сообщении.
Также, по информации ведомства, на постоянном контроле в прокуратуре города находится вопрос организации подвоза воды для нужд евпаторийцев.
«В настоящее время муниципальными службами проведены работы по устранению аварийной ситуации, обеспечен подвоз воды», — уточняют в прокуратуре.
В Евпатории с 18 по 20 мая производились работы по замене аварийного участка водовода, в этой связи на два дня было приостановлено водоснабжение потребителей в городе и пригородах.
Накануне в евпаторийском муниципалитете сообщили, что в городе задерживается возобновление водоснабжения после длительного отключения. При выполнении работ по запуску центрального водовода на магистральном водоводе были выявлены аварии в районе Прибрежненского аграрного колледжа в Сакском районе.