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Чем чаще всего болеют казахстанские дети

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова на заседании Правительства рассказала, какими болезнями чаще всего болеют дети в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: freepik.com

По словам министра, сегодня школьники составляют 19% всего населения Казахстана и более 57% всего детского населения страны.

— В стране функционирует более 7 тысяч школ. Каждая школа закреплена за поликлиникой, обслуживающей данную территорию. Укомплектованность школьными медсестрами составляет 90%. Ежегодно на уровне ПМСП осуществляются профилактические осмотры детей до 17 лет.

сообщила А. Альназарова.

Она отметила, что по итогам 2023 года, 5,5 млн детей школьного возраста были охвачены профилактическими осмотрами, из них у 9,3% выявлены различные заболевания, 210 тысяч взяты на диспансерный учет.

— По структуре заболеваемости среди детей на І месте — болезни пищеварительной системы (9,7%), на ІІ месте — болезни нервной системы (9,1%) и на III месте — болезни глаз (8,3%).

проинформировала министр.
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