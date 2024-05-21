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Ейск назвали самым недорогим курортом в летний сезон 2024

Сочи и Геленджик вошли в число популярных пляжных курортов в летний сезон 2024.

Источник: Комсомольская правда

Аналитики определили самые недорогие курорты в летний сезон 2024. Первым по этому показателю стал Ейск. Стоимость суточной аренды на курорте составит от 3170 тысяч рублей, сообщает сервис «Суточною.ру».

Отмечается, что Ейск вошел и в десятку самых востребованных мест для отдыха. Наиболее популярными пляжными курортами в летний сезон стали Сочи, Зеленоградск и Геленджик. Туристы чаще бронируют в этих городах жилье. Далее в рейтинге следуют Светлогорск, Ялта, Лазаревское, Витязево, Анапа, Новороссийск и Ейск.

В Сочи посуточная аренда жилья в среднем составляет 5730 рублей, в Геленджике — 5640 рублей, в Лазаревском и Анапе — от четырех до 4,4 тысячи рублей.

В Витязево отдыхающие заплатят за сутки проживания в среднем от 3,9 тысячи, в Новороссийске — от 3970 рублей, пишет РИА «Новости».

Отмечается, что за года аренда квартир и домов среди курортов Краснодарского края больше всего выросла в Новороссийске (24%) и в Витязево (22%).

Всего туристы бронируют посуточное жилье в среднем на восемь дней. На аренду уходит 39,7 тысячи рублей. Это на 10% больше прошлогодних показателей.

туризм и отдых