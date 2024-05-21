Ейск назвали самым недорогим курортом в летний сезон 2024

Отмечается, что Ейск вошел и в десятку самых востребованных мест для отдыха. Наиболее популярными пляжными курортами в летний сезон стали Сочи, Зеленоградск и Геленджик. Туристы чаще бронируют в этих городах жилье. Далее в рейтинге следуют Светлогорск, Ялта, Лазаревское, Витязево, Анапа, Новороссийск и Ейск.