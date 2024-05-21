Екатерина Мизулина запретила красноярцам оставлять негативные комментарии

Общественница Екатерина Мизулина запретила оставлять негативные комментарии в её соцсетях во время поездки в Красноярск. Об этом говорится в специально созданном Telegram-канале.
Пользователей канала «Екатерина Мизулина — Красноярск» могут заблокировать, если они будут допускать нарушения.
Список нарушений внушительный — включает 14 пунктов. Среди них — оскорбления, реклама, спам, публикация деструктивной информации, в том числе ссылок на неё, призывы к участию в незаконных мероприятиях, русофобские высказывания, фейковые аккаунты, разжигание межнациональной и межрелигиозной розни, сообщения, связанные с деаноном
Также любой даже незначительный хейт в адрес Екатерины Мизулиной и команды «Лиги безопасного интернета» приведёт к 100-процентной блокировке.
Отметим, что Екатерина Мизулина приедет в Красноярск на этой неделе. Она планирует побывать на последнем звонке в одной из школ, встретиться со школьниками и студентами, а также почтить память своего друга и наставницы Оксаны Василишиной.
Ранее сообщалось о том, что около 14 тысяч выпускников заканчивают школу в этом году в Красноярском крае. В нескольких десятках школ выпустят всего по одному 11-класснику.