Ричмонд
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Екатерина Мизулина запретила красноярцам оставлять негативные комментарии

В специально созданном Telegram-канале главы «Лиги безопасного интернета» действует список из 14 нарушений, за которые могут забанить.

Общественница Екатерина Мизулина запретила оставлять негативные комментарии в её соцсетях во время поездки в Красноярск. Об этом говорится в специально созданном Telegram-канале.

Пользователей канала «Екатерина Мизулина — Красноярск» могут заблокировать, если они будут допускать нарушения.

Список нарушений внушительный — включает 14 пунктов. Среди них — оскорбления, реклама, спам, публикация деструктивной информации, в том числе ссылок на неё, призывы к участию в незаконных мероприятиях, русофобские высказывания, фейковые аккаунты, разжигание межнациональной и межрелигиозной розни, сообщения, связанные с деаноном и т. п.

Также любой даже незначительный хейт в адрес Екатерины Мизулиной и команды «Лиги безопасного интернета» приведёт к 100-процентной блокировке.

Отметим, что Екатерина Мизулина приедет в Красноярск на этой неделе. Она планирует побывать на последнем звонке в одной из школ, встретиться со школьниками и студентами, а также почтить память своего друга и наставницы Оксаны Василишиной.

Ранее сообщалось о том, что около 14 тысяч выпускников заканчивают школу в этом году в Красноярском крае. В нескольких десятках школ выпустят всего по одному 11-класснику.

Интернет