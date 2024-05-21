Врио губернатора Кузбасса Илью Середюка представили депутатам

Врио губернатора Кузбасса Илья Середюк был официально представлен кузбасским депутатам полпредом Президента РФ в СФО Анатолием Серыщевым. Об этом новый глава Кемеровской области рассказал в своём телеграм-канале. Илья Середюк выразил благодарность Президенту России Владимиру Путину за оказанное доверие. Он подчеркнул, что это не только признание его личного вклада, но и оценка труда всех жителей Кузбасса и управленческой команды региона. Особую благодарность Середюк выразил своему предшественнику Сергею Цивилеву. Он отметил, что планирует воплотить в жизнь масштабные идеи, разработанные совместно с жителями региона. Середюк подчеркнул важность обеспечения преемственности выбранного курса и сохранения темпов развития Кузбасса.