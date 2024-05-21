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Волга у берегов Самары прогрелась почти до +9 градусов к середине мая

Температура воды у берегов Самары оказалась ниже среднемноголетнего значения.

Источник: Комсомольская правда

Стала известна температура воды в Волге в Самарской области за вторую декаду мая 2024 года. Холодная погода не дала воде у берегов областной столицы прогреться до привычной нормы. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

По состоянию на 20 мая 2024 года, у Самары температура воды составляет +8,6 градуса, что на 1,1 ниже среднемноголетних показаний. В районе Автограда температура воды на Куйбышевском водохранилище все же оказалась выше. Она достигает +10,7 градуса и превышает норму на 0,5.

Напомним, теплая погода задержится в Самарской области ненадолго. В конце недели регион окажется под влиянием гребня Скандинавского антициклона. В четверг ожидается отсутствие существенных осадков, ветер останется прежним, а температура понизится до +12…+17 градусов.