Волга у берегов Самары прогрелась почти до +9 градусов к середине мая

Стала известна температура воды в Волге в Самарской области за вторую декаду мая 2024 года. Холодная погода не дала воде у берегов областной столицы прогреться до привычной нормы. Об этом сообщает Приволжское УГМС.
По состоянию на 20 мая 2024 года, у Самары температура воды составляет +8,6 градуса, что на 1,1 ниже среднемноголетних показаний. В районе Автограда температура воды на Куйбышевском водохранилище все же оказалась выше. Она достигает +10,7 градуса и превышает норму на 0,5.
Напомним, теплая погода задержится в Самарской области ненадолго. В конце недели регион окажется под влиянием гребня Скандинавского антициклона. В четверг ожидается отсутствие существенных осадков, ветер останется прежним, а температура понизится до +12…+17 градусов.