Волга у берегов Самары прогрелась почти до +9 градусов к середине мая

По состоянию на 20 мая 2024 года, у Самары температура воды составляет +8,6 градуса, что на 1,1 ниже среднемноголетних показаний. В районе Автограда температура воды на Куйбышевском водохранилище все же оказалась выше. Она достигает +10,7 градуса и превышает норму на 0,5.